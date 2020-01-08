Британская почта выпустила марки с героями видеоигр

Королевская почта Великобритании выпустила серию марок, которую посвятили видеоиграм 1980-х и 1990-х годов. Изображения с марками были выложены в официальном аккаунте Королевской почты в Instagram.

На марках планируется изобразить боевых червей из пошаговой тактической игры Worms, гоночных машин из Micro Machines, а также Лару Крофт — главную героиню серии приключенческих игр Tomb Raider. Она получит собственную серию из четырех марок, куда помимо классических игр включили более новые части, в том числе и перезапуск 2013 года.

В набор также попадут игры Lemmings, Wipeout, Elite, Dizzy, Populous и Sensible Soccer, которые создавались британскими разработчиками.

Игры, достойные быть запечатленными на постовых марках, отбирали Ассоциация британских интерактивных развлечений (UKIE), журналист в сфере видеоигр Джулиан Ригнал, а также издатель книг об играх Сэм Дайер. Полный набор марок будет доступен с 21 января стоимостью в 14,25 фунта стерлингов.