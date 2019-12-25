Британия отказалась выпускать картину Гейнсборо из страны

Ранее полотно «Поездка на рынок» 1773 года частный коллекционер приобрел за £8 млн ($10,3 млн).

Он решил перевезти картину Гейнсборо в другую страну. Однако Минкульт запретил ему вывозить произведение искусства из Великобритании. Власти заявили, что хотят сохранить полотно в национальной коллекции.

Запрет на вывоз действителен до марта 2020 года, но его могут продлить и до сентября.