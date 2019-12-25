Британия отказалась выпускать картину Гейнсборо из страны
Британское Министерство культуры на некоторое время закрыла картине английского художника Томаса Гейнсборо выезд из страны. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.
Ранее полотно «Поездка на рынок» 1773 года частный коллекционер приобрел за £8 млн ($10,3 млн).
Он решил перевезти картину Гейнсборо в другую страну. Однако Минкульт запретил ему вывозить произведение искусства из Великобритании. Власти заявили, что хотят сохранить полотно в национальной коллекции.
Запрет на вывоз действителен до марта 2020 года, но его могут продлить и до сентября.