Брежнева, Лобода и Басков выпустили новые треки

В пятницу, 5 марта, певицы Вера Брежнева, Светлана Лобода и Настя Каменских выпустили свежие треки. Также новую песню представил Николай Басков, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Лобода презентовала трек «Родной», он уже есть на всех цифровых площадках. Басков выступил с премьерой песни «Забывай». Сам артист заявил, что она очень личная и особенная.

«Это моя исповедь, потому что каждое слово и каждая нота — это как саундтрек к моей истории, спрятанной где-то глубоко, но все время напоминающей о себе! В которой была сумасшедшая любовь и безумная боль», — пояснил «золотой голос России».

А новая композиция Брежневой называется «Ты не один». Она призналась, что верит в материальность мыслей и призвала своих поклонников не опускать руки из-за неудач. Каменских подарила фанатам трек «Девочки рулят!». В песне она выразила свое восхищение представительницами женского пола.