Братья Руссо снимут документальный сериал о конкуренции Marvel и DC

Энтони и Джон Руссо углубятся в интриги противостояния между Marvel и DC Comics, чьи комиксы стали колоссальным источником материалов для современной киноиндустрии.

Проект вдохновлен ​​книгой Рида Такера «Слагфест: внутри эпичности, 50-летняя битва Marvel и DC», сообщил сайт Deadline.com.

Назван лучший фильм по комиксам Подробнее

На сегодняшний момент Marvel Studios — это киностудия-гигант, не имеющая себе равных по кассовым сборам благодаря серии фильмов «Мстители», «Железный Человек», «Тор», «Капитан Америка» и т. д. DC может похвалиться такими кассовыми фильмами, как «Джокер», «Аквамен», «Отряд Самоубийц» и «Чудо-Женщина», а также популярными сериалами на основе комиксов.

В сериале люди, стоявшие за созданием самых известных и любимых героев, поделятся своими историями и выскажут свое мнение об отношениях между DC и Marvel, соперничество между которыми подтолкнуло данный жанр на невиданный уровень популярности. Они расскажут различные закулисные истории о начинаниях и достижениях, которые определили этих титанов комксной индустрии.