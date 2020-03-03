Брат застрелившего отца забайкальца рассказал о конфликтах в семье

Отношения между сыном и убитым им отцом были сложными. Мужчина был настоящим тираном и часто поднимал на подростка руку, рассказал «360» брат выстрелившего в отца школьника Александр Еремеев.

Собеседник поделился, что убитый был очень сложным человеком. Рукоприкладство в семье, по его словам, было обычным делом. В день убийства между отцом и 17-летним сыном произошла очередная ссора. Еремеев подтвердил сообщения СМИ, что погибший мужчина был ранее судим за убийство первой жены. Он добавил, что произошедшее было самообороной. Для защиты подростка его близкие уже наняли адвокатов.

Поговорить Еремеев со своим братом толком не успел. Он сам живет в другом месте и приехал в село Ломы после ЧП. По словам Александра, стрелявший в отца подросток был сильно напуган: он молчал и все время плакал. Потом приехала полиция и увезла его.

Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю сообщила, что 2 марта в селе Ломы Сретенского района подросток во время ссоры выстрелил из ружья в отца. Он попал мужчине в лицо и грудь. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».