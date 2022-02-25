Brainstorm перенесли концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Группа Brainstorm объявила о переносе своего гастрольного тура по России, в том числе и концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура Brainstorm „Год без календаря“, включая концерты 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве», — написали они в соцсетях.

Музыканты уточнили, что им пришлось сделать это из-за «обстоятельств», но точную причину не объяснили. Новые даты концертов они назовут позже.