Борзов рассказал об истории написания песни «Три слова»

Российский музыкант Найк Борзов поделился историей написания своего хита «Три слова». Об этом сообщил сайт Lenta.ru.

По словам музыканта, песня была написана буквально за несколько часов.

«Я просто сидел за барабанами и наигрывал какой-то битец. А мой звукорежиссер включил запись», — цитирует Борзова «Царьград».

Он рассказал, что изначально в композиции партия гитары исполнялась без первой струны, так как она порвалась накануне во время выступления. Текст песни музыкант придумал за один перекур. Его знакомая Мэри-Джей, находясь «в никаком состоянии», исполнила партию на синтезаторе.