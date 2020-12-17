Бортко: американцы не поймут «Мастера и Маргариту»
Режиссер Владимир Бортко прокомментировал планы своего американского коллеги База Лурмана снять фильм по роману «Мастер и Маргарита». Он уверен, что американцы не поймут кино. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, произведение будет интересно тем, кто жил при советской власти. В Штатах же ничего подобного в истории не было, поэтому кино им будет непонятно и неинтересно.
«Материалы сносок в конце любого западного издания „Мастера и Маргариты“, по толщине больше чем сам роман. Это говорит о том, что объяснять нужно каждое слово», — подчеркнул Бортко.