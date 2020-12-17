Бортко: американцы не поймут «Мастера и Маргариту»

По его словам, произведение будет интересно тем, кто жил при советской власти. В Штатах же ничего подобного в истории не было, поэтому кино им будет непонятно и неинтересно.

«Материалы сносок в конце любого западного издания „Мастера и Маргариты“, по толщине больше чем сам роман. Это говорит о том, что объяснять нужно каждое слово», — подчеркнул Бортко.