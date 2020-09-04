Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

«Состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище», — рассказала собеседница агентства.

В пятницу, 4 сентября, около Малого театра Москвы собралось большое количество почитателей таланта Бориса Клюева. После панихиды гроб с телом артиста проводили аплодисментами.

Попрощаться с ним пришли его одноклассники и однокурсники, с которыми он поддерживал связь на протяжении всей жизни. В беседе с «360» они поделились своими воспоминаниями об артисте, которого описали как идеального друга, мужа и педагога.

Сообщения о смерти Бориса Клюева появились в минувший вторник, 1 сентября. Последние годы он боролся с онкологией, но каждый раз говорил, что сдаваться не намерен. Артисту было 76 лет. Несмотря на свое состояние, он постоянно работал. В последний раз он должен был сыграть на сцене Малого театра в спектакле «Большая тройка». До премьеры он не дожил всего два дня.

За годы своей артистической карьеры он успел сыграть более 100 ролей в театре и кино. Зрителям он запомнился по образу графа Рошфора в кинофильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Сам он считал своей самой удачной ролью шпиона Трианона из многосерийного телевизионного фильма «ТАСС уполномочен заявить…». Последние 10 лет зрители могли видеть его в сериале «Воронины» в роли пенсионера Николая Петровича.

Президент России Владимир Путин в своих соболезнованиях родным и близким артиста назвал Бориса Клюева одним из хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа.