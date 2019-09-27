Борис Смолкин вспомнил съемки «Моей прекрасной няни» в день ее 15-летия

Смолкина позвали в сериал его приятели, бывшие КВНщики. Они позвонили актеру и рассказали о подготовке к съемкам. Артист несколько раз приезжал на пробы, хотя тогда даже не ознакомился с идеей сериала. Его утвердили почти с первого раза, признался Смолкин.

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Рабочие дни на съемочной площадке запомнились собеседнику агентства как тяжелый ежедневный труд с раннего утра и до вечера. Он узнал от американских продюсеров, что там серию снимают в среднем за неделю. Режиссеры, которые занимались российской версией сериала, тратили на тот же объем два дня.

«Моя прекрасная няня» сыграла значительную роль в жизни Смолкина.

«Он сделал меня популярным, обо мне узнал более широкий круг людей, ведь до этого я играл только в театре», — заявил он.

По мнению актера, сериал помог этому жанру развиваться в России.

Режиссеры сталкивались с трудностями до пятой серии, но потом смогли их преодолеть, вспомнил Смолкин.