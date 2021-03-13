Борис Джонсон отказался возвращать Греции античные скульптуры

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заинтересован в развитии отношений с Грецией, но античные скульптуры и мраморные барельефы, вывезенные из Афин лордом Томасом Элгином, Лондон не покинут. Они были получены законным путем.

В интервью газете Ta Nea Джонсон заявил, что понимает сильные чувства греческого народа. Но артефакты, известные как «мраморы Элгина» были куплены лордом Элгином в соответствии с законами того времени и с момента их приобретения у коллекционера принадлежат Британскому музею. По этому поводу правительство Великобритании имеет твердую и давнюю позицию, которую менять не намерено.

Вопрос возврата шедевров античного наследия стоит довольно остро. Министр культуры Герции Лина Мендони назвала лорда Элгина «серийном вором». В этом году Афины отметили 200-летие завершения войны за независимость и кампания по репатриации скульптур V века до нашей эры, считающихся вершиной классического искусства, возобновилась с новой силой.

Из монументального 160-метрового фриза Парфенона, выполненного скульптором Фидием по приказу Перикла, более 80 метров выставлены в Британском музее. Только 50 метров фриза из 115 блоков выставлены в Музее Акрополя в Афинах.

Часть барельефа согласилась вернуть Греции Франция. В Афины привезут часть фриза, экспонировавшегося в Лувре. В обмен в Париж представят экспозицию греческой бронзы, которую никогда не видели в Европе.

Античные скульптуры в 1816 году у обнищавшего лорда Элгина приобрел Британский музей. Будучи послом Великобритании в Великой Порте, он приказал демонтировать их из Парфенона и вывезти из Греции после того, как якобы получил разрешение от османских войск, оккупировавших Афины в то время.

С требованием вернуть «мраморы Элгина» Греции год назад безуспешно выступили Греция, Италия, Испания и Кипр.