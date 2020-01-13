«Борьба закончилась до ее начала». Создатели «Дылды» не надеялись на «Оскар», но это не провал

Российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова не попал в список пяти номинантов на «Оскар». Однако продюсер картины Александр Роднянский уверен, что это не повод расстраиваться. Он отметил в разговоре с «360», что исход борьбы за престижную награду был понятен еще до ее начала.

Мы попали в десятку — уже хорошо. Было понятно, что судьба «Оскара» в этом году была решена, потому что «Паразиты» — очевидные лидеры, для всех остальных борьба была, скорее, за номинацию. «Паразиты» — это абсолютный фаворит, который очень сильно обходит всех своих конкурентов. Такое редко бывает Александр Роднянский.

Он отметил, что главный вопрос заключался как раз в том, какие еще картины, кроме «Паразитов», попадут в список номинантов.

«У фильма Альмодовара „Боль и слава“ были очень большие шансы, поэтому оставалось три позиции, за которые шла конкуренция. Считайте, восемь фильмов боролись за три позиции», — пояснил он.

Роднянский подчеркнул, что попадание «Дылды» в шорт-лист из 10 фильмов само по себе большое достижение, потому что за эту возможность боролись 94 картины.

«У „Дылды“ очень хорошая судьба. В Каннах она получила две награды, выиграла массу международных фестивалей, была приглашена на все главные фестивальные площадки мира, вышла в прокат во всех странах мира — вот сейчас выходит в Америке. У „Дылды“ очень хорошая судьба, и мне кажется, что для молодого режиссера, которым является Кантемир Балагов, это отличное начало», — заключил Роднянский.

Список номинантов, которые поборются за «Оскар» в 2020 году, стал известен в понедельник, 13 января.