Большой театр организовал благотворительную акцию в поддержку Донбасса

Большой театр проведет благотворительную акцию в поддержку семей погибших военных и беженцев из Донбасса. Она начнется со спектакля «Спартак», рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

В рамках акции «Открытый занавес» театры России проведут спектакли для волонтеров, членов молодежных организаций, многодетных семей, а также жителей ДНР и ЛНР. Ее основная цель заключается в том, чтобы поддержать беженцев и россиян, помогающих армии. Сборы от спектакля «Спартак» направят семьям погибших на Украине российских солдат.

«Спартак для нас олицетворяет не только бесстрашие и удаль, но еще и удивительную внутреннюю силу свободы», — говорится в сообщении.

Спектакль пройдет 2 апреля. Главные партии в нем исполнят актеры Денис Родькин, Артем Овчаренко, Элеонора Севенард и Мария Виноградова.