Культура 23 февраля 2023, 20:22 Большим концертом поздравили белгородские семьи участников спецоперации с 23 Февраля Минобороны: семьи участников СВО из Белгорода поздравили концертом к 23 Февраля

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В Белгороде на сцене Дворца культуры «Энергомаш» состоялся большой праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, сообщили в Минобороны РФ. На праздник пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, семьи участников СВО, а также будущих защитников Родины.

Для зрителей выступило множество артистов и музыкантов: оркестр духовой и эстрадной музыки имени Шурупова, вокальный ансамбль «ФедораFolk», ансамбль народной музыки «Ватага» и солисты белгородской государственной филармонии.

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Сюрпризом стало выступление солиста театра Александра Градского, участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова. Он исполнил песни Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова и Ильи Резника, а также композиции из кинофильма «Офицеры».

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Вместе с артистами, зрители с удовольствием подпевали патриотическим песням из репертуара Шамана, Олега Газманова и группы «Любэ».