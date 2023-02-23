23 февраля 2023, 20:22
Большим концертом поздравили белгородские семьи участников спецоперации с 23 Февраля
Минобороны: семьи участников СВО из Белгорода поздравили концертом к 23 Февраля
В Белгороде на сцене Дворца культуры «Энергомаш» состоялся большой праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, сообщили в Минобороны РФ. На праздник пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, семьи участников СВО, а также будущих защитников Родины.
Для зрителей выступило множество артистов и музыкантов: оркестр духовой и эстрадной музыки имени Шурупова, вокальный ансамбль «ФедораFolk», ансамбль народной музыки «Ватага» и солисты белгородской государственной филармонии.
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Сюрпризом стало выступление солиста театра Александра Градского, участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова. Он исполнил песни Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова и Ильи Резника, а также композиции из кинофильма «Офицеры».
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Вместе с артистами, зрители с удовольствием подпевали патриотическим песням из репертуара Шамана, Олега Газманова и группы «Любэ».
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23 февраля
Специальная военная операция РФ на Украине
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