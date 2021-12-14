Прима-балерина Смирнова рассказала, почему фигурное катание это «больше чем спорт»

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова в интервью «Газете.ru» рассказала, что любит фигурное катание и считает, что это не просто спорт. Как и балет, фигурное катание часто можно выделить как отдельный вид искусства.

Из российских фигуристок Смирнова отметила Камилу Валиеву и Анну Щербакову.

«Я люблю смотреть программы Камилы и Ани, потому что они умеют соединять движения, музыку, технику и эмоции. Это талант, когда получается осмысленная история и есть образ. И сразу же для меня это становится больше, чем спорт», — рассказала балерина.