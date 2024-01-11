Культура 11 января 2024, 19:06 Более 750 млн рублей выделят на реставрацию исторической усадьбы XVIII века в Туле

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Министерство культуры России планирует выделить 780 миллионов рублей на реставрацию исторического комплекса в Туле (купеческую усадьбу), расположенного в Центральном районе города. Об этом сообщила «ТСН 24».

Как уточнил RT, в комплекс входят жилой дом Д. В. Лопатина XVIII века и усадебные постройки, датированные XIX — началом XX века.

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В планах министерства завершить реставрационные работы к концу 2026 года.