    02 июля 2020, 12:18

    Более 70 выставок появилось на портале «Музейная Москва онлайн»

    Дарья Морозова

    Более 70 новых экспозиций добавили на портал «Музейная Москва онлайн». Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на куратора ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий Москвы Сергея Шакрыла.

    Он уточнил, что большинство музейных площадок в столице уже открыты, но многие выставки доступны в онлайн формате, чтобы была возможность избежать больших скоплений в музеях.

    Новые выставки организованы музеем-панорамой «Бородинская битва», Дарвиновским музеем, Галерей Александра Шилова и другими площадками.