Более 70 выставок появилось на портале «Музейная Москва онлайн»
Более 70 новых экспозиций добавили на портал «Музейная Москва онлайн». Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на куратора ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий Москвы Сергея Шакрыла.
Он уточнил, что большинство музейных площадок в столице уже открыты, но многие выставки доступны в онлайн формате, чтобы была возможность избежать больших скоплений в музеях.
Новые выставки организованы музеем-панорамой «Бородинская битва», Дарвиновским музеем, Галерей Александра Шилова и другими площадками.