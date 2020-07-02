Более 70 выставок появилось на портале «Музейная Москва онлайн»

Он уточнил, что большинство музейных площадок в столице уже открыты, но многие выставки доступны в онлайн формате, чтобы была возможность избежать больших скоплений в музеях.

Новые выставки организованы музеем-панорамой «Бородинская битва», Дарвиновским музеем, Галерей Александра Шилова и другими площадками.