facebook_pixel
    02 июня 2021, 12:57

    Более 600 кг санкционных яблок утилизировали в Архангельске

    Полина Петрова

    Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора и Архангельской транспортной прокуратуры утилизировали 632,6 килограмма санкционных яблок, написало издание News29.

    Более 600 кг санкционных яблок утилизировали в Архангельске

    Во время проверки оптовых складов специалисты нашли 45 коробок со свежими фруктами без документов. На упаковках не было этикеток, собственник не смог предоставить подтверждение происхождения товара. В результате он решил уничтожить продукцию на полигоне ТБО МУП «САХ», сообщил сайт «Политика сегодня».

    Проверку провели в конце мая этого года с целью обнаружить и предупредить оборот запрещенной к ввозу в Россию продукции.