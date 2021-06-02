Более 600 кг санкционных яблок утилизировали в Архангельске

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора и Архангельской транспортной прокуратуры утилизировали 632,6 килограмма санкционных яблок, написало издание News29.

Во время проверки оптовых складов специалисты нашли 45 коробок со свежими фруктами без документов. На упаковках не было этикеток, собственник не смог предоставить подтверждение происхождения товара. В результате он решил уничтожить продукцию на полигоне ТБО МУП «САХ», сообщил сайт «Политика сегодня».

Проверку провели в конце мая этого года с целью обнаружить и предупредить оборот запрещенной к ввозу в Россию продукции.