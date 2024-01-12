Культура 12 января 2024, 15:28 Более 50 выставок пройдут в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока в этом году

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В 2024 году Музей-заповедник истории Дальнего Востока планирует провести более 50 выставок. Самым ярким проектом станет выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия», воплощенная в жизнь вместе с Пушкинским музеем, написал сайт vostokmedia.com.

Как сообщил RT, ее открытие запланировано на конец февраля. Гости также смогут увидеть экспозицию «Сны Сибири», где им расскажут о древних цивилизациях, проживавших на территории региона в III–II тысячелетиях до нашей эры.