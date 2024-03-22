Культура 22 марта 2024, 12:17 Более 430 тысяч человек посетили музеи Марий Эл в 2023 году

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За прошлый год в музеях Марий Эл побывало более 430 тысяч человек. Об этом сообщило ИА МариМедиа со ссылкой на данные муниципальных учреждений культуры.

Замдиректора Национального музея имени Т. Евсеева в Йошкар-Оле Татьяна Яндулова рассказала, что в республике значительно увеличилось число экскурсий и выставок за 2023 год, написал RT.

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Всего было проведено 1237 массовых и 1038 культурно-образовательных мероприятий.