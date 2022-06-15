Более 40 мероприятий включили в культурную программу ПМЭФ

Более 40 мероприятий включено в культурную программу ПМЭФ-2022. Это выставки, концерты, спектакли. Что ждет в Петербурге гостей форума и петербуржцев, газете «Петербургский дневник» рассказал председатель Комитета по культуре Федор Болтин.

«Так, из значимых проектов стоит отметить концерт на Дворцовой площади, который пройдет 17 июня. В нем примут участие популярные исполнители. Концерт называется „Звезды Русского радио“. Он абсолютно доступен для посещения жителями, гостями города и носит формат общегородского мероприятия», — сказал Болтин.

Кроме того, с 16 по 19 июня в Манеже состоится первая Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703», — масштабный культурный проект, объединяющий коллекционеров, художников и галереи искусства. Также 17 и 18 июня на основной сцене Александринского театра пройдут гастрольные показы спектакля «12» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, организованные совместно с дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума. А 18 июня в Михайловском театре состоится гала-концерт, посвященный 350-летию Петра I с участием ведущих артистов балета и оперы Большого, Михайловского и Мариинского театров.