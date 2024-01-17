Культура 17 января 2024, 17:38 Более 360 млн рублей заработали учреждения культуры Нижегородской области в 2023 году

Читать 360tv в

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в своем Telegram-канале сообщила, что за прошлый год учреждения культуры региона смогли заработать 365 миллионов рублей. Об этом написало ИА «Время Н».

Кассы продали более 870 тысяч билетов. В рамках программы «Пушкинская карта» (12+) было выдано 241,5 тысячи карт.

Реклама

«Всего в регионе выдано 241,5 тысячи карт, и по итогам прошлого года видно, что в среднем держатели „Пушкинской карты“ тратили на один билет около 400 рублей и в среднем посетили за год 13 культурных событий», — сообщила министр.