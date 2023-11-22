Культура 22 ноября 2023, 10:45 Более 30 тысяч новых экспонатов появились в музеях Москвы Мэр Москвы Собянин: столичные музеи получили 33 тысячи новых экспонатов Сайт мэра и правительства Москвы

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Фото из архивов, редкие полотна и «гротические» скульптуры — всего более 33 тысяч новых экспонатов получили московские музеи в этом году. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сотрудники музеев Москвы проделали масштабную работу по поиску, отбору и приобретению ценных предметов культуры.

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«В этом году „охота за сокровищами“ уже дала рекордный за последние четыре года результат — 33 тысячи предметов. Это скульптура и живопись, фотографии и декоративные предметы интерьера и многое, многое другое», — отметил Собянин.

В музеях появились фотографии Николая Рахманова, Макса Пенсона, Дмитрия Козлова и других мастеров. Более 500 предметов, составляющих архив писателя, получил Музей К. Г. Паустовского. Кроме того, свыше 350 произведений искусства появились в Государственном музее А. С. Пушкина.

В связи с этим мэр пригласил москвичей посмотреть приобретения музеев на традиционных ежегодных выставках новых поступлений.

Ранее Дом-музей Цветаевой разработал видеогид для глухих и слабослышащих посетителей. Его будут выдавать гостям бесплатно.