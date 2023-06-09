09 июня 2023, 13:45
Более 30 музеев подготовили выставку к фестивалю «Времена и эпохи» в Москве
Заммэра Москвы Сергунина: более 30 музеев создали выставку к фестивалю «Времена и эпохи»
Более 30 музеев подготовили информационные стенды для уличной выставки в рамках столичного фестиваля «Времена и эпохи», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Экспозиция охватывает почти все бульвары от Гоголевского до Покровского и складывается в единый исторический маршрут по центру столицы протяженностью несколько километров.
Наталья Сергунина
Заместитель мэра Москвы
Участниками акции стали Государственный исторический музей, Русский музей, музейный комплекс «Михайловская батарея» и другие.
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Информационные стенды, установленные на улицах столицы, позволят жителям и туристам ознакомиться с историческими датами и эпохами, которые имели важное значение для России. На выставке представят фотографии древних артефактов, предметов быта и документов, а также шедевров отечественных и зарубежных художников.
Экспозиция на Тверском бульваре расскажет об эпохе русского Средневековья, на Гоголевском бульваре можно будет узнать о становлении Российской империи, а на Сретенском бульваре — об Отечественной войне 1812 года. На Пушкинском бульваре создадут атмосферу Серебряного века, а на Страстном покажут историю панорамы «Оборона Севастополя».
Фестиваль «Времена и Эпохи» пройдет в столице с 8 по 12 июня на 41 площадке в разных округах.
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