Культура 09 июня 2023, 13:45 Более 30 музеев подготовили выставку к фестивалю «Времена и эпохи» в Москве Заммэра Москвы Сергунина: более 30 музеев создали выставку к фестивалю «Времена и эпохи» Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 30 музеев подготовили информационные стенды для уличной выставки в рамках столичного фестиваля «Времена и эпохи», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Экспозиция охватывает почти все бульвары от Гоголевского до Покровского и складывается в единый исторический маршрут по центру столицы протяженностью несколько километров. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Участниками акции стали Государственный исторический музей, Русский музей, музейный комплекс «Михайловская батарея» и другие.

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Информационные стенды, установленные на улицах столицы, позволят жителям и туристам ознакомиться с историческими датами и эпохами, которые имели важное значение для России. На выставке представят фотографии древних артефактов, предметов быта и документов, а также шедевров отечественных и зарубежных художников.

Экспозиция на Тверском бульваре расскажет об эпохе русского Средневековья, на Гоголевском бульваре можно будет узнать о становлении Российской империи, а на Сретенском бульваре — об Отечественной войне 1812 года. На Пушкинском бульваре создадут атмосферу Серебряного века, а на Страстном покажут историю панорамы «Оборона Севастополя».

Фестиваль «Времена и Эпохи» пройдет в столице с 8 по 12 июня на 41 площадке в разных округах.