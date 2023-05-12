Культура 12 мая 2023, 11:28 Более 220 экскурсий, выставок, концертов и лекций пройдут в рамках «Ночи в музее» в Москве Заммэра Москвы Сергунина: в рамках «Ночи в музеев» проведут более 220 экскурсий и лекций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Акция «Ночь в музее», посвященная Международному дню музеев, состоится в Москве 20 мая. В выставочных галереях пройдут более 220 лекций, экскурсий и других мероприятий. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина через пресс-службу департамента культуры.

«Ночь в музее» пройдет уже в 17-й раз. Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях — всего более 220 предложений», — уточнила Сергунина.

Реклама

Зрителей приглашают музеи, выставочные залы, парки, галереи и библиотеки.

В департаменте уточнили, что программа начнется в 19:00 и продлится до полуночи. Подробную афишу мероприятий опубликовали на сайте акции.

По данным главы департамента культуры столицы Александра Кибовского, в 2022 году «Ночь музеев» посетили 369 тысяч человек. Он отметил, что работники столичных учреждений культуры имеют большие амбиции в наступающую ночь.