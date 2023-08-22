Культура 22 августа 2023, 17:03 Более 150 мероприятий провели на фестивале «Горький в Парке Горького» в Москве Более 400 артистов приняли участие во втором фестивале «Горький в Парке Горького» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве прошел второй фестиваль искусств «Горький в Парке Горького». В нем приняли участие более 400 артистов и 370 тысячи зрителей. В рамках фестиваля провели свыше 150 мероприятий. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства города.

Гостям фестиваля показали спектакли, которые поставили по произведениям Максима Горького. Так, в День открытия на сцене состоялась премьера «Фабрики Счастья».

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Кроме того, в репертуар вошли спектакли «Мещане», «Детство», «Красный факел», «Макар Чудра» и «Жизнь ненужного человека». Также перед жителями столицы выступили с музыкальными номерами.

Таким образом, зрители по-новому смогли посмотреть на писателя Максима Горького, узнали интересные факты из его биографии на спектакле-дефиле «Горький. Человек» и некоторые привычки на иммерсивном шоу «ГорькийЛэнд» и лекциях.

Ранее россиянам сообщили, что фестиваль «Маяк» в Геленджике придет на смену «Кинотавру».