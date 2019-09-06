Более 100 частных музеев покажут свои экспонаты в московских Сокольниках

По данным издания, посетители выставки увидят интересные артефакты из самых разнообразных музеев. Это и работы каллиграфов, и редкие печатные машинки, и сервизы из фарфора, и раритетные телефоны, и многое другое.

В Сокольниках будут представлены такие музеи, как Музей каменных жерновов, Музей спички, Музей открытки, Музей цыганской культуры и быта и даже Музей вулканов из Петропавловска-Камчатского. Кроме стендов с экспонатами, организаторы выставки подготовили разнообразные развлечения.

В частности, речь идет о трансляции мультиков от Музея анимации, старинных настольных играх и швейном мастер-классе.