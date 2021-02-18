Боярская вспомнила подарок от Мягкова на съемках «Иронии судьбы. Продолжение»

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская до сих пор помнит теплоту, которую дарил народный артист РСФСР Андрей Мягков. Они познакомились на съемках фильма «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова.

Боярская очень волновалась перед встречей с Мягковым, потому что всегда считала его одним из любимых артистов. Она с трепетом и благоговением смотрела фильмы с участием артиста.

«На съемочной площадке я встретила очень доброго, внимательного и отзывчивого человека. Я тогда делала первые шаги в актерской профессии, он это понимал, поэтому помогал, подсказывал и призывал не волноваться. Его теплоту я ощущаю до сих пор», — привел ее слова «Петербургский дневник».

Продолжение «Иронии судьбы» снимали в Праге. В конце съемочного периода Мягков подарил Боярской фарфоровую куклу. Актриса бережет ее, она навсегда «останется напоминанием о нашей дружбе».

По словам Боярской, артисты величины Мягкова даже после смерти продолжают жить в сердцах миллионов людей.

«Андрей Васильевич своими работами в кино и театре оставил прекрасный след в истории. Я надеюсь, что мои дети и вообще новые поколения будут смотреть эти прекрасные фильмы и восторгаться его талантом», — сказала актриса.

Андрей Мягков умер ночью 18 февраля, ему было 82 года. Прощание с народным артистом РСФСР пройдет в МХТ имени Чехова 20 или 21 февраля. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заметила, что Мягков был бесконечно радостным человеком и многое сделал в искусстве.