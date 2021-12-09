Бояков заявил, что хочет создать свой гастрольный театр без собственной площадки

Эдуард Бояков, бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького, заявил, что планирует создать свой собственный театр, у которого не будет конкретной площадки. Существовать театр будет за счет гастролей, написал сайт kp.ru.

По словам Боякова, в театре будут смешиваться театральные технологии с прокатными, концертными и гастрольными. Он назвал этот план «невероятным вызовом» для себя.

«Это театр, который имеет свой репертуар, художественную политику, свой стиль, принципы, идеологию, манифест. И не имеет площадки. Не потому, что у него её нет, а потому что ему удобнее реализовывать свою репертуарную миссию на разных сценах. Все это спектакли нового театра», т- рассказал режиссер.