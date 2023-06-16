Культура 16 июня 2023, 17:13 Богомолов счел фильм «Александр Невский» пропагандистским Богомолов назвал фильм Эйзенштейна «Александр Невский» пропагандистским Кинопоиск

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Советский режиссер Сергей Эйзенштейн снял «абсолютно пропагандистский» фильм — «Александр Невский». Такое мнение высказал режиссер Константин Богомолов, сообщил РБК.

При этом он назвал ленту гениально сделанной картиной, по ней современные деятели киноиндустрии учатся снимать фильмы. Режиссер отметил, что у Эйзенштейна была возможность делать кино так, как он его чувствует.

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«По заказу государства? Да. Неся определенные ценности? Да. Но при этом ему была предоставлена абсолютная свобода формотворчества, и он выдавал грандиозный контент. <…> „Александр Невский“ — это „абсолютно пропагандистская картина“», — сказал Богомолов.

Режиссер считает, что такое взаимодействие «художников» и государства является наиболее правильным. Его еще можно назвать «умным менеджементом».

Эйзенштейн снял «Александра Невского» в 1938 году. В ленте рассказывается о победе князя на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Режиссер получил за свою картину Сталинскую премию, орден Ленина, звание доктора искусствоведения.