Богомолов рассказал об успехах Театра на Бронной

Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов подвел итоги уходящего сезона и рассказал о грядущих постановках. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Отмечается, что театру удалось выпустить в коронавирусный сезон пять премьер: «Благоволительницы», «Дядя Лева», «Бэтмен против Брежнева», «Бесы Достоевского» и «Бульба. Пир». По словам Богомолова, это успех. Он добавил, что очень рад смене менеджмента в театре.

«Наш новый директор Елена Мироненко активно, бодро, весело взяла в свои руки решение финансово-хозяйственных проблем. Это была моя мечта найти такого директора. Я ей доверяю», — признался режиссер.

В первом квартале следующего года он намерен вернуть театр из Дворца на Яузе в историческое здание на Малой Бронной.

«Ты должен нравиться зрителям и при этом сохранять себя — это и есть современный театр. Мы должны балансировать между двумя этими векторами. Конечно, подстраиваться по зрителя мы не будем, но мы и не снобы», — цитирует Богомолова «Газета.ru».