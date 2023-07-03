Культура 03 июля 2023, 09:25 Боевики пытались отобрать у Мариупольского краеведческого музея миномет и заставить сменить экспозицию Сотрудник музея Мариуполя Ладкин: боевики «Азова» требовали поменять экспозицию о ВОВ РИА «Новости»

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Участники националистического полка «Азов»* с 2014 года требовали изменить экспозицию Мариупольского краеведческого музея и отдать миномет. Несмотря на угрозы, сотрудники этого не сделали, сообщил РИА «Новости» хранитель фондов Андрей Ладкин.

«Приходили те же самые „азовцы“* и выражали недовольство то одним, то другим. <…> Старались заставить бороться с советской эпохой, с Великой Отечественной войной», — сказал он.

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По словам хранителя фондов, с 2014 по 2022 годы боевики принуждали специалистов изменить экспозицию так, чтобы она соответствовала их идеологии. Они приглядели один из экспонатов — миномет. Для того чтобы его не забрали, сотрудникам музея пришлось вывести орудие из строя.

На Украине пропагандировали идею разделения народов, рассказал журналистам пленный боевик Владислав Дудчак. По его словам, из-за этого возникли радикально настроенные националистические организации.

* Полк «Азов» — украинская националистическая организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.