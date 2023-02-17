Культура 17 февраля 2023, 18:30 Боевик «Джон Уик — 4» официально покажут в России «Кинопоиск»: фильм «Джон Уик 4» начнут демонстрировать в российских кинотеатрах с 23 марта Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Четвертая часть боевика «Джон Уик» выйдет на экраны российских кинотеатров 23 марта. Премьеру анонсировал «Кинопоиск» со ссылкой на прокатную компанию «Атмосфера кино» Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова.

«Четвертая часть франшизы „Джон Уик“ официально выйдет в российский прокат 23 марта», — уточнили в компании.

Реклама

Выход четвертой части «Джона Уика» в мировом прокате запланировали на день позже — на 24 марта. Картина попала в список самых ожидаемых премьер 2023 года.

Реклама

Минувшим летом режиссер франшизы Чад Стахелски пообещал отправить героя фильма в космос. По его мнению, привлечь новых зрителей поможет как раз таки гибкость продюсеров и организаторов проекта. В качестве примера он привел «Форсаж» и отметил, что если у коллег получилось расширить формат кинокартины, то у него тоже получится.