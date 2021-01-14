Боевик «Аватар» стал традиционным новогодним кино у жителей России

«Можно сказать, что знаменитый „Аватар“ Джеймса Кэмерона стал для россиян уже тоже новогодним фильмом, ведь из года в год он попадает в топ во время новогодних каникул», — подчеркнул директор по связям с общественностью MEGOGO Виталий Рязанцев.

Помимо прочего, популярными зарубежными лентами минувшего года стали новинки, в числе которых «Договор молчания». У главного героя фильма тяжелое прошлое и проблемы личного характера. Кроме этого, в картине показана мрачная обстановка заповедника в глубинке Канады.

Еще россияне полюбили ленту «Гренландия». Ее сюжет рассказывает о супружеской паре, которая хочет наладить семейные отношения. Кроме этого, кинохитом стал триллер «Довод» известного режиссера Кристофера Нолана.

Ранее российский кинокритик Егор Москвитин рассказал, какие приемы использует стриминговый сервис Netflix для удержания внимания своих зрителей.