Боец ММА стал прототипом нового персонажа фильма Mortal Combat

В работе над ролью Mortal Combat актер Льюис Тан частично использовал образ известного бойца смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаля, участвовавшего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Тан также играет бойца смешанных боевых искусств.

Этот персонаж впервые появится во франшизе. Об этом актер рассказал изданию Entertainment Weekly. Как уточнила «Лента.ру», Масвидаль является автором рекордного нокаута на пятой секунде боя.

Премьера первого полнометражного фильма по культовой серии видеоигр назначена на 16 апреля 2021 года.

Кадры из экранизации Mortal Combat вошли в общий трейлер главных фильмов 2021 года компании Warner Bros.