Российские ВКС уничтожили четыре склада с боеприпасами под Харьковом

Воздушно-космические войска России высокоточным оружием нанесли удар по позициям 93-й механизированной бригады ВСУ, расположившейся в Харькове. В результате уничтожены до 150 украинских военных и 12 единиц техники. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что за минувшие сутки российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре склада с боеприпасами в районе села Красное Харьковской области, а также ударили по 18 местам скопления живой силы и военной техники противника.

В том числе по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе села Лиманы Николаевской области.