«Если бы не было такого человека, как Сергей Бодров, то не было бы никакого Данилы», — заявила она.

Бодров не получил актерского образования, но человеческие качества в нем преобладали. Каждый мужчина хотел быть на него похожим, сказала Юргенс. Она назвала Бодрова справедливым, бескомпромиссным, человеком с обостренным чувством правды, огромным сердцем и невероятной душой. Кроме того, актер был еще интеллигентным и образованным.

«Уже такого фильма никогда не будет. Никакие разговоры про „Брат 3“, „Брат 4“ без этого человека невозможны», — заметила Юргенс.

К Бодрову относились как к Даниле Багрову, но в жизни он был другим человеком.

«Просто внутренние качества совпали с его героем. Сергей никогда, если бы это не коснулось его семьи, не смог бы просто так убить человека за какую-то провинность», — отметила актриса.

Помимо этого Багров получил некачественное образование, а Бодров был умным. Герой фильма руководился инстинктами, чувством справедливости и долга.

Юргенс сожалеет, что в современном мире нет таких людей, как Багров.

«А тем более с учетом ухода Сережи кажется, что их не существует», — добавила она.

По ее мнению, этот герой нужен простым людям, именно поэтому он пользуется большой популярностью. Люди хотят, чтобы такой человек появился, считает актриса. Багров популярен сейчас, потому что ныне такой человек представляет собой огромную редкость. По этой причине режиссер Алексей Балабанов его и придумал.