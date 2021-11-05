Блокбастер «Вечные» запретили показывать в Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре

Новый блокбастер Marvel «Вечные» должен был выйти на экраны в странах Персидского залива 11 ноября. Однако кинокомпания получила от местных прокатчиков ряд запросов на удаление некоторых сцен. После отказа цензурировать фильм, в этих странах исчезла реклама фильма.

Как стало известно The Hollywood Reporter, в киноафише Объединенных Арабских Эмиратов блокбастер по-прежнему числится в списке премьер.

Источники издания предполагают, что отказ от проката был принят после появления в фильме однополой пары и первого гомосексуального супергероя. В одной из сцен персонаж Фастос (которого играет Брайан Тайри Генри) и его экранный муж Бен (Хааз Слейман) страстно целуются.

В странах Персидского залива гомосексуальность официально запрещена и фильмы, содержащие ЛГБТ-сцены, часто не выпускаются в прокат. В прошлом году за отсылки к лесбийским отношениям в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии не выпустили на экраны мультфильм киностудии Pixar «Вперед».

В конце сентября кинокомикс «Вечные» получил в России маркировку 18+. Возрастное ограничение ввели из-за ЛГБТ-персонажа.