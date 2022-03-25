Блогер Вадим Манукян предложил заменить «Кинотавр» на «Кинобум»

В связи с тем, что президент «Кинотавра» Александр Роднянский отказался проводить фестиваль в 2022 году, журналист и блогер Вадим Манукян предложил запустить новый фестиваль под названием «Кинобум». Об этом написало РИА ФАН.

По словам Манукяна, исчезновение «Кинотавра» не страшно, поскольку в том же Сочи можно запустить новый фестиваль под эгидой государства. Он уверен, что теперь Россию ждет «бум отечественного кинопроизводства».

Журналист также порадовался за то, что Московский международный кинофестиваль в любом случае останется с России, поскольку его идейным вдохновителем является Никита Михалков.

Открытый кинофестиваль «Кинотавр» ведет свое начало с 1990 года. Его президент Александр Роднянский родился в Киеве. После объявления о начале спецоперации России на Украине режиссер принял решение перенести кинофетсиваль на неопределенный срок. В настоящее время он находится за пределами России.