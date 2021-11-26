Американский блогер MrBeast решил повторить успех «Игры в Кальмара» от Netflix и загнал 456 человек в условия сериала. Площадка и условия были абсолютно такими же, как в «Игре в Кальмара». Единственная разница — никого не убили.

Участники игры поборолись за 456 тысяч долларов. Они также бегали и замирали по сигналу, перетягивали канаты и облизывали печеньки. Все были в зеленых костюмах, а «надзирателей» одели в розовые.

Сам 23-летний блогер потратил на шоу 2,5 миллиона долларов. Больше всего ему пришлось отдать за декорации, их сборку, аренду площадки и костюмы. И вторая статья расходов — призовой фонд.

Но все затраты, наверняка, окупятся Джеймсу Дональдсону (MrBeast) с лихвой. На данный момент видео уже посмотрели 78 миллионов человек.