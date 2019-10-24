Блогер Манукян: власти Латвии подыграли Западу и сожгли книги на русском языке

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян сыграл в сериале роль дворецкого. Он рассказал, что присутствовал на съемке эпизода, когда Екатерина в порыве гнева велит сжечь целую библиотеку французских книг. Однако по факту сожгли литературу на русском языке.

«При съемках этой сцены на сожжение обрекли книги советской эпохи на русском языке, в том числе художественные и исторические. Фактически, оставили без русскоязычной литературы местную школьную библиотеку. Целую гору русских книг свезли и сожгли», — сказал Манукян.

По его словам, книги были изданы в период 30—50-х годах прошлого века имели культурную и историческую ценность. Манукян считает, что таким образом Латвия подыграла Западу.

«Думаю, так латвийские власти подыграли Западу. Хотели показать, что русскоязычных школ у нас в Латвии больше не будет, а значит — литература на русском языке новому поколению больше не понадобится, и эти книги запросто можно сжечь в сериале про русскую императрицу. Такой вот символизм ради эффектного кадра. Костер из русских книг — как символ „новой“ Латвии», — заключил блогер.