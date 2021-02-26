Блогер Лена Миро раскритиковала новый альбом Земфиры

Скандальный блогер Лена Миро в своем Telegram-канале раскритиковала новый альбом певицы Земфиры «Бордерлайн», который стал первым за последние восемь лет ее карьеры, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Миро заявила, что прослушала альбом «в быстрой промотке». Она назвала песни «плоскими, неискренними и дешевыми». Блогер подчеркнула, что «настоящая Земфира умерла 20 лет назад». Как считает девушка, на певицу плохо влияет дружба с актрисой Ренатой Литвиновой. Лена добавила, что Земфира растратила свой талант.

Новый альбом Земфиры появился на площадках Spotify и «Яндекс.Музыка» 25 февраля. Он включает в себя 12 песен, в числе которых трек «Остин». Критики отметили, что эта композиция «пропитана злостью, мизантропией и самолюбованием».

Клип на эту песню длительностью около пяти минут вышел около недели назад. Он сделан по мотивам мобильной игры Homescapes. Земфира включила в альбом и композиуию «Крым», которую представила еще в апреле прошлого года.

Предыдущий альбом Земфиры называется «Жить в твоей голове». Он был выпущен в феврале 2013 года.