Культура 11 марта 2024, 14:25 Блогер BadComedian: фильм «Оппенгеймер» не имел достойных конкурентов на «Оскаре»

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В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Абсолютным триумфатором стал фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. В беседе с ИА НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (более известен как BadComedian) назвал такой исход ожидаемым.

По мнению эксперта, у данного проекта не было достойных конкурентов. Картины режиссера всегда замечаются зрителем.

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«Здесь еще тема серьезная и подход, это один из самых громких фильмов года. Он соперничает только с „Барби“, но давать этой картине награду за лучший фильм было бы странно», — высказался Баженов.

Он также добавил, что порадовался за боевик «Годзилла», который получил статуэтку в номинации «Лучшие визуальные эффекты».