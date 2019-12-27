Благотворительный концерт «Христорождественское Приношение» прошел в Петербурге

На сцену вышли народные и заслуженные артисты театра и кино, лауреаты международных конкурсов, учащиеся творческих вузов, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. В частности, к концерту присоединились актер Андрей Шарков, участница музыкального шоу «Голос.Дети» Дарья Ситникова, танцоры Русской национальной балетной школы Илзе Лиепы и Школы балета Ильи Кузнецова.

Зрителям представили различные номера: сольное, ансамблевое и хоровое пение, классический балет, чтение стихотворений, народные, бальные и спортивные танцы, цирковые номера.

Впервые концерт «Христорождественское Приношение» состоялся в 2010 году. Его организатором выступил Церковный хор «Астрон», созданный Архимандритом Елеазаром — духовником Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Именно он предложил певчему хору возродить в Санкт-Петербурге традиции ежегодных благотворительных Рождественских и Пасхальных праздничных концертов.

Главная цель культурного мероприятия — раскрытие творческих способностей, развитие «истинных человеческих качеств, таких как доброта, любовь и милосердие».

На рождественское мероприятие пришли около двух тысяч человек: ребята из детских домов, хосписов, многодетных семей и дети-инвалиды.