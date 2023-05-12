12 мая 2023, 16:43
Благотворительные гала-концерты звезд оперы и балета пройдут в Петербурге 7 и 8 июля
Ко Дню семьи, любви и верности в Санкт-Петербурге пройдут благотворительные гала-концерты звезд оперы и балета в рамках фестиваля «Классика и современность». Об этом сообщил «Петербургский дневник».
На сцену Александринского театра выйдут лауреаты международных премий Юлия Махалина, Виктория Терешкина, Фарух Рузиматов. Зрителям представят отрывки из постановок «Кармен», «Лебединое озеро», «Баядерка».
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Отмечается, что все вырученные средства пойдут в поддержку приюта «Благодать».
Санкт-Петербург
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