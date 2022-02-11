Бюст Пушкина появится в самом большом университете Северного Кавказа

Бюст в честь русского поэта Александра Пушкина появится в Северо-Кавказском федеральном университете. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на ректора университета Дмитрия Беспалова.

Подобную идею предложили ученые-филологи. Памятник будет располагаться в одном из холлов здания. Бюст будет возведен в честь 225-летия поэта.

«Александр Сергеевич воспевал природу Северного Кавказа, традиции и культуру этих мест. Более того, наш университет расположен на улице, которая носит имя русского поэта», — рассказал Беспалов.