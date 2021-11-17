Бюст Александра Невского представят в Сербии

В сербском Белграде возвели бюст святого благоверного князя Александра Невского. Торжественное открытие назначили на 17 ноября. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Памятник установили на площади перед одноименным храмом. В открытии примут участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который находится в стране в составе делегации.

Также российская делегация проведет встречу с мэром города Зораном Радойичичем и Патриархом Сербским Порфирием. Кроме того, состоятся переговоры с представителями бизнеса.