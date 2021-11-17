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    17 ноября 2021, 16:40

    Бюст Александра Невского представят в Сербии

    Бюст святого благоверного князя Александра Невского презентуют в Белграде 17 ноября

    Арина Бобкова

    В сербском Белграде возвели бюст святого благоверного князя Александра Невского. Торжественное открытие назначили на 17 ноября. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

    Памятник установили на площади перед одноименным храмом. В открытии примут участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который находится в стране в составе делегации.

    Также российская делегация проведет встречу с мэром города Зораном Радойичичем и Патриархом Сербским Порфирием. Кроме того, состоятся переговоры с представителями бизнеса.