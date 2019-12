Билли Айлиш засветилась Carpool Karaoke. И исполнила свою первую песню под укулеле

Американская поп-певица Билли Айлиш стала участницей нового выпуска шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke. В машине она исполнила свою первую песню What a Wonderful Life, написанную, когда певице было семь лет.

Исполнительница аккомпанировала себе на укулеле — маленькой гавайской гитаре. Этот инструмент был припрятан на заднем сидении машины.

Ведущий во время исполнения находился за рулем. Он назвал первый композицию славной.

В Carpool Karaoke телеведущий ездит на внедорожнике по Лос-Анджелесу со звездами эстрады и поет их песни. Вместе с ним Билли Айлиш исполнила свои хиты, включая Bad Guy и Ocean Eyes.

Также Айлиш рассказала, как в шестилетнем возрасте разучила на укулеле песню I Will группы The Beatles. Исполнительница показала телеведущему свой дом и спальню брата, в которой записывала дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Он вышел в 2019 году.