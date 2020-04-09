Билли Айлиш поделилась опытом самоизоляции

Американская певица Билли Айлиш рассказал в видеочате подкаста Telekom Electronic Beats как она переносит режим самоизоляции. Сейчас она находится в доме родителей, и пока очень довольна полученным опытом.

Об этом сообщил портал NME.

«Мне действительно нравится быть одной. У меня такое ощущение, что все целыми днями общаются с друзьями через FaceTime. Я люблю своих друзей, мне хочется с ними увидеться, я очень по ним скучаю, но в то же время сейчас мне хорошо. В одиночестве мне нормально — я люблю быть одна», — рассказала исполнительница.

Билли Айлиш сообщила, что, когда карантин закончится она снова будет счастлива выйти из дома, но через три дня будет относиться к этому как к должному.

«Так уж устроены люди», — заявила певица.

В апреле Билли Айлиш и Пол Маккартин примут участие в трансляции концерта, который организовала певица Леди Гага для сбора денег в Фонд борьбы с коронавирусом при ООН.

Находящийся на самоизоляции фронтмэн группы «Би-2» рассказал, что уговорил детей есть омлет после того, как рассказал им байку о королеве Великобритании, очень высоко оценившей его стряпню. Рецепт блюда — яйца, сметана и соль.