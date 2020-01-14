Билли Айлиш исполнит главный трек к юбилейному фильму о Джеймсе Бонде

Официальный Twitter нового фильма о Джеймсе Бонде сообщил, что 18-летняя Билли Айлиш вместе со своим братом написала трек, избранный главной темой фильма. Финальную студийную версию композицию она вскоре запишет.

Она стала самым молодым исполнителем, удостоившимся такой чести за всю историю существования франшизы.

Билли Айлиш подтвердила эту информацию в своем Instagram. Она заявила изданию Variety, что ее участие в проекте - настоящее безумие.

«Написать песню к фильму, который стал легендой, большая честь. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке», — сообщила она.

Ее брат Финнеас добавил, что мечтал о написании заглавной песни к фильму о супершпионе всю жизнь.

«Нет более культового сочетания музыки и кино, чем Goldfinger и Live And Let Die. Нам очень повезло прикоснуться к настолько легендарной франшизе. Да здравствует 007!» — провозгласил он.

Кинопродюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи назвали написанную Билли песню невероятно мощной и трогательной. По их словам, она безупречно походит к эмоциональной истории фильма.

Новый фильма о Бонде «Не время умирать» выйдет на экраны России 9 апреля 2020 года.

Самый популярный трек Билли Айлиш «Вad Guy» набрал более 700 миллионов просмотров на YouTube. В ноябре минувшего года она получила премию The American Music Awards-2019 в номинации «Любимый артист — альтернативный рок».