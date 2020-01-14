Билли Айлиш исполнит главный трек к юбилейному фильму о Джеймсе Бонде
Она стала самым молодым исполнителем, удостоившимся такой чести за всю историю существования франшизы.
Билли Айлиш подтвердила эту информацию в своем Instagram. Она заявила изданию Variety, что ее участие в проекте - настоящее безумие.
«Написать песню к фильму, который стал легендой, большая честь. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке», — сообщила она.
Ее брат Финнеас добавил, что мечтал о написании заглавной песни к фильму о супершпионе всю жизнь.
«Нет более культового сочетания музыки и кино, чем Goldfinger и Live And Let Die. Нам очень повезло прикоснуться к настолько легендарной франшизе. Да здравствует 007!» — провозгласил он.
Кинопродюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи назвали написанную Билли песню невероятно мощной и трогательной. По их словам, она безупречно походит к эмоциональной истории фильма.
Новый фильма о Бонде «Не время умирать» выйдет на экраны России 9 апреля 2020 года.
Самый популярный трек Билли Айлиш «Вad Guy» набрал более 700 миллионов просмотров на YouTube. В ноябре минувшего года она получила премию The American Music Awards-2019 в номинации «Любимый артист — альтернативный рок».